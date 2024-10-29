CHP lideri Özel: Şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Birileri ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor.” dedi. Kişisel çıkar uğruna adımlar atılması halinde yeni anayasa sürecine destek vermeyeceklerini vurgulayan Özel, “Biz şehit analarının rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz.” şeklinde konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara’da 1. Meclis önünde gerçekleşen halk buluşmasında konuştu.
Alanda toplanan vatandaşlara hitap eden CHP lideri Özel, “Bir kişinin geleceği için, sözde bir kişinin umut hakkı için, bu memleketin umutlarını tüketenlere karşı milletin sesini yükseltmeye ve demokrasiye, kardeşliğe, Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaya ihtiyacımız var.” dedi.
Ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatının Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu söyleyen Özel, “İlk yılki inanç ve kararlılıkla 101’inci yılda hep birlikteyiz.” diye konuştu.
“ÜLKENİN MÜŞTEREK MENFAATLERİNİ KORUMAK DURUMDAYIZ”
“Birileri ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine değil de siyasi çıkar hesaplarına göre bir takım adımlar atmaya başlıyor.” diyen Özel, “İşte biz CHP olarak bu hesaplara karşı bu ülkedeki 86 milyonun müşterek menfaatlerini korumak durumundayız.” ifadelerini kullandı.
ANAYASA MESAJI: BİZ ORADA YOKUZ
Kişisel çıkarlar uğruna adım atılması halinde, anayasa değişikliği sürecine destek vermeyeceklerini vurgulayan CHP lideri, “Biz bölünmeye karşıyız. Biz kavgaya, çatışmaya karşıyız. Ancak biz şehit analarının, babalarının, şehitlerin emaneti evlatlarının, gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak, onların rızası olmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz.” dedi.
Özel şöyle devam etti:
“Kutuplaşma kimseye yaramaz. Yoksullara, halkın temel direği olan orta direğe hiç yaramaz. Biz Türkiye’de kavgayı yoksullar adına, işsizler adına, gençler adına, emekliler adına vermeye varız. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz.”
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