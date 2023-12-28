CHP lideri Özel'den asgari ücret tepkisi

CHP, asgari ücrete yapılan zammın yetersiz olduğu görüşünde. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 3 ayda bir güncellemesi gerektiğini söyledi.

CHP lideri Özel'den asgari ücret tepkisi
Asgari ücret zammı 2024 belli oldu: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Zam ne zaman geçerli olacak? (Net-brüt asgari ücret güncel zam oranı)

Asgari ücret zammı 2024 belli oldu: Yeni asgari ücret ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? Zam ne zaman geçerli olacak? (Net-brüt asgari ücret güncel zam oranı)

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Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete tepki gösterdi.

Özel, asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellemesi gerektiğini savunurken "Bu ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük kötülüktür." dedi.

"Asgari ücretten çok bugün neyi satın alınabileceği ile ilgilenmek lazım." diye konuşan CHP lideri, "Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar desinler ki bunu ilan ettik ama Martta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur." diye konuştu.

Başka bir sorunun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin dahil edilmesi olduğunu sözlerine ekleyen Özel, "Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi aştıktan sonra kaybetmektedirler." ifadelerini kullandı.

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