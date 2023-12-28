CHP lideri Özel'den asgari ücret tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni asgari ücrete tepki gösterdi.



Özel, asgari ücretin en az 3 ayda bir güncellemesi gerektiğini savunurken "Bu ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük kötülüktür." dedi.



"Asgari ücretten çok bugün neyi satın alınabileceği ile ilgilenmek lazım." diye konuşan CHP lideri, "Bu ülkenin insanlarını seviyorlarsa şunu yapsınlar desinler ki bunu ilan ettik ama Martta oturup enflasyon farkını bir daha vereceğiz bu yapılmadıktan sonra açıklanan rakamın hiçbir kıymeti yoktur." diye konuştu.



Başka bir sorunun da gelir vergisi hesaplanırken asgari ücretin dahil edilmesi olduğunu sözlerine ekleyen Özel, "Bu yüzden asgari ücretin gelir vergisi hesaplanmasına dahil edildiği sistemde ücretliler bu ay aldıkları maaşı her bir kademeyi aştıktan sonra kaybetmektedirler." ifadelerini kullandı.

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