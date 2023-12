CHP lideri Özel'den ittifak mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi CHP'ye davet edip etmeyeceği sorulan Özel, "Baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye'ye yapıyorum. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık.'' dedi.



Özel, İnce ile telefonda mesajlaştıklarını kaydederek, "Ekrem Başkan'dan randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkan'la aramızda şöyle bir ilişki var. Birbirimizin bilmesi gereken ne varsa söylüyoruz. Öbür türlü o kadar çok kirli bilgi falan var ki. Sağlıklı bir iletişimimiz var. Ekrem Başkan, 'Muharrem İnce randevu istiyor.' dedi. Ben de 'Siz kamu görevlisisiniz, bir partinin genel başkanı, mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır.' dedim.'' diye konuştu.



İnce'nin, yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu'na desteğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Özel, "Çok doğru bir şey yapmış. Hem Muharrem İnce'ye hem de Cumhuriyet'i seven, İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkese bu yakışır. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Ekrem İmamoğlu'na oy vermek İstanbul'un geleceğine sahip çıkmaktır. Mansur Yavaş'a oy vermek Ankara'daki talanın karşısındaki bu dürüst yönetime sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.



İNCE'NİN İZMİR ADAYLIĞI İDDİALARI



İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığının konuşulduğu yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Özel, "İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi, böyle bir şey konuşmadıklarını. Şunu büyük bir saygısızlık kabul ederim. Bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanı belediye başkanlığı teklif edecek, olacak bir şey değil. Ben bu noktada değilim. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum.'' diye konuştu.



İnce'nin partisiyle CHP'ye katılmasına sıcak bakıp bakmayacağı sorulan Özel, "Partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bir siyasi parti 'Varlığımı sonlandırıyorum, kendimi yakın hissettiğim partiye dönme iradem var.' derse, o zaman böyle dönebilirler diyebilirim. Varsa böyle bir niyetleri beyan edilir, sonra gerisi konuşulur. 'Geleceğim.' diyene 'Seni istemeyiz.' demeyiz." dedi.