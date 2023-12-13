CHP lideri Özel'den ittifak mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi CHP'ye davet edip etmeyeceği sorulan Özel, "Baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye'ye yapıyorum. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık.'' dedi.
Özel, İnce ile telefonda mesajlaştıklarını kaydederek, "Ekrem Başkan'dan randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkan'la aramızda şöyle bir ilişki var. Birbirimizin bilmesi gereken ne varsa söylüyoruz. Öbür türlü o kadar çok kirli bilgi falan var ki. Sağlıklı bir iletişimimiz var. Ekrem Başkan, 'Muharrem İnce randevu istiyor.' dedi. Ben de 'Siz kamu görevlisisiniz, bir partinin genel başkanı, mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır.' dedim.'' diye konuştu.
İnce'nin, yapılan görüşmenin ardından İmamoğlu'na desteğini açıkladığının hatırlatılması üzerine Özel, "Çok doğru bir şey yapmış. Hem Muharrem İnce'ye hem de Cumhuriyet'i seven, İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkese bu yakışır. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Ekrem İmamoğlu'na oy vermek İstanbul'un geleceğine sahip çıkmaktır. Mansur Yavaş'a oy vermek Ankara'daki talanın karşısındaki bu dürüst yönetime sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.
İNCE'NİN İZMİR ADAYLIĞI İDDİALARI
İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığının konuşulduğu yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Özel, "İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi, böyle bir şey konuşmadıklarını. Şunu büyük bir saygısızlık kabul ederim. Bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanı belediye başkanlığı teklif edecek, olacak bir şey değil. Ben bu noktada değilim. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum.'' diye konuştu.
İnce'nin partisiyle CHP'ye katılmasına sıcak bakıp bakmayacağı sorulan Özel, "Partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bir siyasi parti 'Varlığımı sonlandırıyorum, kendimi yakın hissettiğim partiye dönme iradem var.' derse, o zaman böyle dönebilirler diyebilirim. Varsa böyle bir niyetleri beyan edilir, sonra gerisi konuşulur. 'Geleceğim.' diyene 'Seni istemeyiz.' demeyiz." dedi.
''İZMİR'DE MEMNUNİYET ANKETİNİ YAPARIZ"
Yerel seçimlere değinen Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarının henüz resmi olmadığını ancak Genel Başkan olarak iradesinin bu yönde olduğunu söyledi.
Özel, adayları memnuniyet anketlerine göre belirleyeceklerini, halkın memnun olmadığı, oylarını yukarı taşımayan isimlerin aday yapılmayacağını kaydetti.
''İzmir'de Tunç Bey seçildiğinden ileride değilse, parti oyundan aşağıdaysa aday olmayacak mı?'' sorusuna karşılık Özel, "Şüphesiz olmayacak, net. Hiçbiri olmayacak. CHP'li belediye başkanları partisini yukarı çekiyorsa, halk memnunsa listelerde yer alacak. Bu cevap Tunç Bey'e özel bir cevap değildir." diye konuştu.
Özel, İzmir adayı konusunda Ekrem İmamoğlu ile aralarında anlaşmazlık olduğu iddiaların hatırlatılması üzerine, ''Ekrem Başkan'ın İzmir ile ilgili bir şey söylediği yok. İzmir'de memnuniyet anketini yaparız, anket olumlu ise başkanımızla devam ederiz, olumsuzsa aday değiştirmeye karar veririz." dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından CHP'li Hatay Belediye Başkanı'nı başarılı bulup bulmadığı sorulan Özel, "Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Depremden sonra halk başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uyacağız." yanıtını verdi.
Özel, kentte yaşanan yıkımda belediye başkanının sorumluluğu olup olmadığının sorulması üzerine, "Hatay'da yıkım yaşanırsa herkesin sorumluluğu vardır. Bir kusur biçilecekse 'Yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur.' demek mümkün değil. 10 belediyeden biri bizim, onun kusurunu ben alırım." dedi.
İYİ PARTİ'NİN İTTİFAK TALEBİNİ REDDETMESİ
İYİ Parti'nin yerel seçimde ittifak talebini reddetmesinin ardından kendisini nasıl hissettiği sorulan Özel, şöyle yanıt verdi:
"Gayet iyi hissediyorum, üstüme düşeni yaptım. CHP Genel Başkanı'na ne sorumluluk düşüyor? Bir ittifak ihtimali varsa gidip bunu son kez zorlamak. Gittiğim yer düşman karargahı, el kapısı değil. Eski dosttan düşman olmaz. Alınan karara saygı duyuyorum. Birileri İYİ Partilileri böyle linç ediyor falan. Ben öyle bakmıyorum meseleye. Türkiye bizden fedakarlık, işbirliği bekliyor. Halen umudumu kaybetmiş de değilim."
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