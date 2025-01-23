CHP lideri Özel’den Kartalkaya yangın felaketi için beş soru

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da yaşanan yangın felaketi siyasetin de bir numaralı gündem maddesi...



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, felakete ilişkin şeffaf bir soruşturma yürütülmesini istediklerini söyledi. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan CHP lideri, sorumluların en ağır cezayı almasından yana olduklarını dile getirdi.



Sorumluların gizlenmeye çalışıldığını savunan Özel, “Şimdi, gerçek sorumluların ortaya çıkması ve benzer bir acının tekrar yaşanmaması için cevaplanması gereken sorular var.” diyerek felakete ilişkin beş soruyu gündeme getirdi.

En acı liste: Kartalkaya yangın faciasında can veren 78 kişinin isimleri belli oldu Haberi Görüntüle

Özel’in yanıtlanmasını istediği beş soru şöyle:



“1.⁠ ⁠Sömestr tatilinde tam kapasite çalışan kış turizmi bölgesinde neden yangına müdahale edecek bir itfaiye teşkilatı kurulmamıştır?



2.⁠ ⁠Söz konusu otel, 2007 yılında, Adalet ve Kalkınma Partili belediyeden aldığı yangın yeterlilik belgesi ile bugüne kadar nasıl faaliyetini sürdürmüştür? Bakanlığın denetimleri sırasında neden yeni bir belge istenmemiştir? 18 yıl yeni bir yeterlilik belgesi almayan otelin ruhsatı, tek yetkili olan Bakanlık tarafından neden iptal edilmemiştir?



3.⁠ Mevzuata göre otellerin, 30 Nisan 2024 tarihine kadar Bakanlığa teslim etmesi gereken yangın yeterlilik belgelerinin süresine neden istisna getirilerek süre uzatımı yapılmıştır?

Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi" Haberi Görüntüle

4. 2007 yılından sonra ilk kez Aralık 2024’te Bolu Belediyemizden denetim talep edilmiş, Belediyemiz otele uygunluk belgesi vermemiştir. Belediyemizin vermediği uygunluk belgesi hangi kurumdan alınmıştır? Alınmamışsa Bakanlık bu otelin ruhsatını neden iptal etmemiştir?



5. Kültür ve Turizm Bakanı, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimden geçtiğini, yangın yeterlilik belgesinin mevcut olduğunu söylemiştir. Bu belgeleri Belediye vermediğine göre hangi kurum vermiştir? Hiçbir kurum vermediyse 2007 tarihli belgenin yeterli görüldüğü anlaşılmaktadır. Bakanlık 18 yıl önceki belgeyi nasıl yeterli görmüş, bu otele nasıl denetim onayı vermiştir?”



CHP lideri, “Bu sorulara verilecek yanıtlar; sistemsizliğin, yetki karmaşasının ve denetimsizliğin bizi nasıl bir faciaya götürdüğünü ortaya çıkaracaktır. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyor, yaşanan faciadan siyasi rant devşirmeye çalışanları milletin vicdanına havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı Haberi Görüntüle