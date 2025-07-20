CHP lideri Özel'den Murat Çalık açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mesajlarını Trabzon'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde verdi.



Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın sağlık sorunlarına ilişkin konuşan CHP lideri Özel, iktidara tepki gösterdi.



Çalık'ın tutuklanmasının ardından yaşadığı süreci anlatan Özel "Mehmet Murat Çalık kapı kapı gezdirilirken; annesi, eşi, 12 yaşında evladı hastane bahçelerinde onu beklerken birileri ona zulmediyor." dedi.



"KİMSE KUL HAKKINA GİRMESİN"



LGS'deki şaibe iddialarına da değinen Özgür Özel "Filanca imam hatipten birinci çıkmış imam hatip şuymuş buymuş. Bir milyonun üzerinde imam hatipli var. İmam hatiplileri kimse bir partiye mal etmesin, bir partiye itmesin. İmam hatip düşmanlığı yapacağım diye kimse kul hakkına girmesin, hepsi evladımız." ifadelerini kullandı.



CHP liderinin gündeminde asgari ücret ve emekli maaşı da vardı: "Emeklilere 16 bin 800 lirayı reva görüyolar, asgari ücrete zam yapmıyorlar. En düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını biz önderdik. Memur emeklisine 16 bin seyyanen zam önerdik kanun bekliyor..."

