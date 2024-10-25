CHP lideri Özel’den TUSAŞ’taki terör saldırısına ilişkin açıklama: Herkesin bir öz eleştiri yapması lazım

“Yaşanan süreçten dolayı hem sosyal medya üzerinden hem televizyonlarda çeşitli eleştiriler alınıyor. Bu konu tartışılacak.” diyen Özel, “Sınırımızı, ordumuzu, askerimizi, hepimizi koruyan bu insanları koruyamadıysak hepimizin özeleştiri yapması lazım.” ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ"



TUSAŞ’ın Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyleyen Özel, “Tüm CHP’liler TUSAŞ’ın ve iştiraklerinin arkasındadır. Büyük bir dikkatle takip ediyoruz. En çok destek olunması gereken kurumlardan bir tanesi. Geçen sene neredeyse 1 milyar dolar gelir kazandırdılar. Türkiye’de cari açığın kapatılmasına katkı sağladılar.” şeklinde konuştu.

"TESLİM OLMAMAK EN İYİ CEVAP"



Özel, TUSAŞ’ın en ciddi şekilde silahlı kuvvetler ve emniyet tarafından korunması gerektiğini söyledi.



CHP lideri, saldırının zamanlamasına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi:



“Bu hedef boşuna seçilmedi. Bu hedef, Türkiye’ye ‘kendi uçağınızı yapıyorsanız ve ülke olarak bunun arkasında duruyorsanız ayağınızı denk alın’ diyen bir dış kuvvet söylüyorsa, biz o dış kuvvete bizi yıldıramazsınız diyoruz. İçeride birileri bu stratejik hedefi seçerek bir takım olayların gelişimine engel olmak istiyorsa, buna teslim olmamak buna verilecek en iyi cevaptır. Terörü lanetliyoruz.”