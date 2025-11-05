CHP lideri Özel'e Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bu akşamki Ümraniye mitinginde kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın “Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından açıldığı kaydedildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne' yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret ve Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

SORUŞTURMA NEDEN AÇILDI?

Özel miting sırasında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterirken, soruşturmaya konu edilen şu ifadeleri kullandı:

"Bu millete hizmet etmekle, gönlüne girmekle, gerekirse karşında bir santim eğilmemekle kahraman olunur. Bizim kahramanlarımız, namuslarıyla orada yatıyorlar. Bundan sonra etrafındakine talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık. Bu kadar söylüyorum. Yeter, yeter. Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyacaksın. Bundan sonra bizimle uğraşma, çok daha beterlerini duyacaksın. Çıkmış bugün, ‘hararet, şanzıman, dingil’ diyor. Ya ben onu bunu anlamam. Bu meydanlardaki insanlar ‘hak’ diyor, ‘hukuk’ diyor, ‘adalet’ diyor.”

Özel mitinginde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında da iddialar dile getirdi. Özel, Gürlek'in 2024 yılında bir kamu kuruluşunun yurt dışındaki şirketine yönetim kurulu üyesi atandığını 9 ay sonra sonra bu görevinden ayrıldığını ileri sürdü.