CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edeceği bildirildi.

CHP lideri Özgür Özel, Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan  Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ziyaret edecek. 

Ziyaretin 29 Kasım Cuma günü saat 08.30’da gerçekleşeceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, 30 Ekim'de "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve yerine de kayyum atanmıştı.

Özgür Özel'in ziyareti, hükümetle arasında tartışmaya yol açmıştı.

Özel, Ahmet Özer'le görüşme başvurularına yanıt gelmediğini söylemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Her şey kanun ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir" demişti.

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