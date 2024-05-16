CHP lideri Özgür Özel: Arapça tabelaları savunmuyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arapça tabelalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel: Arapça tabelaları savunmuyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Arapça tabelalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Arapça tabelaları savunmuyorum." diyen Özel, "Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor." dedi.

Bununla ilgili yasal düzenleme olduğunu ifade eden Özel, "Tabelalar Türkçe olacak, yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın yüzde 25'ini geçemez. Bu olsa büyük oranda bir regülasyon gelir." diye konuştu.

Tabela Kanunu'na aykırı tabelaların rastgele asılamayacağını ifade eden Özel, "İhtarda bulun, kendisinin sökmesi lazım. Sökmüyorsa zabıta yolla, uyar. En sonunda usulüne uygun söktür ama İngilizceyi de söktür Arapçayı da. Bunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Özel konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ayrıca, Arapça 'de 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ana dili. Şanlıurfa'daki, Mardin'deki, Hatay'daki, bir miktar Batman'daki. Arapçaya yapılan hürmetsizlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da incitiyor."

  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Türkiye
  • Özgür Özel

TÜRKİYE HABERLERİ

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

ATM'den para çekerken dikkat! Kaşla göz arasında kartları çalıyorlar

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

"GSB Gençlik Kampları" başvuruları başladı: Gençlik Kampı başvurusu nasıl yapılır?

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

Kağıthane'de restoran yangını

Kağıthane'de restoran yangını

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

28 Şubat davası hükümlülerinin cezaları hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...