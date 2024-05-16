CHP lideri Özgür Özel: Arapça tabelaları savunmuyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda Arapça tabelalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Arapça tabelaları savunmuyorum." diyen Özel, "Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor." dedi.

Bununla ilgili yasal düzenleme olduğunu ifade eden Özel, "Tabelalar Türkçe olacak, yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın yüzde 25'ini geçemez. Bu olsa büyük oranda bir regülasyon gelir." diye konuştu.



Tabela Kanunu'na aykırı tabelaların rastgele asılamayacağını ifade eden Özel, "İhtarda bulun, kendisinin sökmesi lazım. Sökmüyorsa zabıta yolla, uyar. En sonunda usulüne uygun söktür ama İngilizceyi de söktür Arapçayı da. Bunu söyledim." ifadelerini kullandı.



Özel konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Ayrıca, Arapça Türkiye'de 6 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ana dili. Şanlıurfa'daki, Mardin'deki, Hatay'daki, bir miktar Batman'daki. Arapçaya yapılan hürmetsizlik Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da incitiyor."

