CHP lideri Özgür Özel’den boş koltuk sorusuna yanıt

Ankara siyasetinde bugün de hareketli saatler yaşandı. Dün, AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP ) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya geldi. Görüşme CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Zirvenin ana gündem maddesi ise 31 Mart’taki seçimlerden sonra ortaya çıkan siyasi tablo oldu.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, “Seçim sonuçlarını etraflıca değerlendirdik. Hem yerel seçim sonuçları, sonuçların genel seçime etkisi, Türkiye demokrasisinde yaşadığımız sorunlar, sayın TBMM başkanımızın gerçekleştirdiği ziyaretler, dün sayın Cumhurbaşkanı ile benim gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladık.” dedi.

“VAN’DA ÖNEMLİ BİR DAYANIŞMA SERGİLENDİ”



DEM Parti’nin seçimleri kazanan belediye başkanlarını tebrik eden Özel, “Geçmiş yerel seçimlerden sonra Türkiye demokrasisi kayyum atamalarıyla önemli bir yara aldı. Bu seçimde Van’da çok önemli bir dayanışma sergilendi. Bir ayıptan dönüldü. Şu ana kadar bir kayyum uygulamasının yaşanmamasından ihtiyatlı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.” şeklinde konuştu.

“DÜNKÜ GÖRÜŞME ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI”



CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı. “Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini dün Sayın Erdoğan’la konuşma imkanı bulduk. Ortaya koyduğum gündemlerin tamamını kendisi ve heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de Sayın Erdoğan’ın değerlendirmelerini dinledik.” diye konuşan Özgür Özel, dünkü görüşmenin Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Türkiye’de siyasi partilerin birbirleriye konuşabilen ve tartışabilen bir çizgide kalmasının önemli olduğunu vurgulayan Özel, “Dünkü görüşmenin nasıl bir sonuç verdiğini önümüzdeki günlerde takip edeceğiz.” dedi.