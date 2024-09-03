CHP lideri Özgür Özel’den erken seçim açıklaması: Kasım 2025’i işaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, 2025 yılının kasım ayını işaret etti.



“Bugün Türkiye’de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birisi Erdoğan’ın gitmesi, ikincisi Meclis’in 360 milletvekili ile seçimleri yenilemesi.” diyen CHP lideri, “Erdoğan giderse bir daha aday olamıyor ancak Meclis 360 ile yenilerse son bir kez aday olma hakkı var.” şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM İÇİN KASIM 2025'İ İŞARET ETTİ



“360’ı birlikte getirelim, gelecek senenin kasımında sandığı koyalım. Erdoğan da aday olsun.” ifadesini kullanan Özel, “Bizim Erdoğan’ı yenmemiz lazım.” dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ RAKİP DEĞİL"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın birbirlerine rakip olmadığını söyleyen Özel, “Geçiş döneminde kim cumhurbaşkanı olmuş hiçbir önemi yok. Üyelerin üzerinde en fazla oy almış bir ismi belirleriz. Ondan sonra Türkiye’yi hep birlikte yönetiriz.” diye konuştu.