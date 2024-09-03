CHP lideri Özgür Özel’den erken seçim açıklaması: Kasım 2025’i işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçim çağrısını yineledi. Özel, 2025 yılının kasım ayında sandığın kurulmasını istedi.

CHP lideri Özgür Özel’den erken seçim açıklaması: Kasım 2025’i işaret etti

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, 2025 yılının kasım ayını işaret etti.

“Bugün ’de seçimlerin yenilenmesinin iki yolu var. Bunlardan birisi Erdoğan’ın gitmesi, ikincisi Meclis’in 360 milletvekili ile seçimleri yenilemesi.” diyen lideri, “Erdoğan giderse bir daha aday olamıyor ancak Meclis 360 ile yenilerse son bir kez aday olma hakkı var.” şeklinde konuştu.

ERKEN SEÇİM İÇİN KASIM 2025'İ İŞARET ETTİ

“360’ı birlikte getirelim, gelecek senenin kasımında sandığı koyalım. Erdoğan da aday olsun.” ifadesini kullanan Özel, “Bizim Erdoğan’ı yenmemiz lazım.” dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ RAKİP DEĞİL"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın birbirlerine rakip olmadığını söyleyen Özel, “Geçiş döneminde kim cumhurbaşkanı olmuş hiçbir önemi yok. Üyelerin üzerinde en fazla oy almış bir ismi belirleriz. Ondan sonra Türkiye’yi hep birlikte yönetiriz.” diye konuştu.

Öne Çıkan Video

58 yaşında oturarak top sektirme rekoru kırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

Mehmet Yörük cinayetinde itiraf geldi: Üfürükçü Mustafa kocamı içirdiği su ile öldürdü

Mehmet Yörük cinayetinde itiraf geldi: Üfürükçü Mustafa kocamı içirdiği su ile öldürdü

MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Düzce için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Düzce için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Virajı alamayan otomobil yan yattı: 2 yaralı

Muğla’nın iç kesimlerine yağmur uyarı

Muğla’nın iç kesimlerine yağmur uyarı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Gizli tanık davasında tutuklu kalmadı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Gizli tanık davasında tutuklu kalmadı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...