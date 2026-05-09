CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın gerekçesi Özel'in dün akşam Sözcü TV'de Adalet Bakanı Akın Gürlek 'le ilgili yaptığı açıklamalar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“SÖZLERİ KAMU DÜZENİNİ VE BARIŞINI BOZMAYA YÖNELİK”

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in sözlerinin kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Sözlerin halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN ÖZEL'E TEPKİ: İFTİRA SİYASETİ

Adalet Bakanı Gürlek, Özel'in hakkındaki iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Özel'in iddiaları için mesnetsiz diyen Gürlek, "Siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir 'iftira siyaseti'nin tezahürüdür." değerlendirmesini yaptı.

"Yürümekte olan yargı süreçlerini 'darbe' olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır." diyen Gürlek, "15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi 'butlan' davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir." ifadelerini kullandı.

Gürlek şöyle devam etti:

"Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

- Hâkim ve savcılarımızı "korkacaklar" diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

- Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."