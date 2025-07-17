CHP lideri Özgür Özel'e yeni soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dün Silivri'de yaptığı basın açıklamasında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C.C.S’ye yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır."