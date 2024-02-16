CHP Lütfü Savaş’ı Hatay’dan aday gösterecek mi? Özgür Özel: Son kararı yarın vereceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilen Lütfü Savaş ismi üzerinde tartışmalar sürüyor. Hatay için yaptırdıkları anketlerde Lütfü Savaş’ın yerine bir alternatif geliştiremediklerini söyleyen CHP lideri Özgür Özel, “Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz, son kararı yarın partimiz verecek.” dedi.

CHP Lütfü Savaş’ı Hatay’dan aday gösterecek mi? Özgür Özel: Son kararı yarın vereceğiz
Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok

Özgür Özel: Bu seçimde kurumsal ittifaklar yok

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Cumhuriyet Halk Partisi () lideri Özgür Özel, Lütfü Savaş’ın Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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CHP’nin seçim klibinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş’ın yer almamasının nedeninin sorulması üzerine Özel, Savaş’ın deprem nedeniyle kendisinin “müzikli, çalgılı bir klipte oynamasının doğru olmayacağını” söylediğini, kendisine hak verdiğini söyledi.

LÜTFÜ SAVAŞ İLE İLGİLİ SON KARAR YARIN VERİLECEK

“Hatay'la ilgili belirsizlik devam mı?” sorusu üzerine Özel, Hatay’da beşinci anket için sahada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Hatay için Lütfü Savaş’tan daha beğenilen bir alternatif ürettiğimiz anda Lütfü Savaş da zaten buna ‘hayır’ demiyor. Ancak şu ana kadar yaptığımız bütün ölçümlerde Hataylılar için Lütfü Savaş'a bir alternatif geliştiremedik. Bu konuda gerçekten çaba içindeyiz, son kararı yarın partimiz verecek. Lütfü Savaş hatasız değildir. Eleştiriden muaf değildir ama Lütfi Savaş yaşananların tamamının sorumlusu ve bu meselenin günah keçisi de değildir.”

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