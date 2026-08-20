CHP, Menderes Belediyesi seçimine itiraz edecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Menderes ilçesinde AK Parti'nin kazandığı belediye başkanlığı seçimine itiraz edecek.

CHP ve YENİ Parti arasındaki polemik de sürüyor.



CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “İradenin sakatlandığını bağımsız şekilde oy veremediklerini değerlendirerek Menderes seçimlerine itiraz edeceğiz. CHP’de olan belediyenin CHP’de olması için mücadele edeceğiz.” dedi.



“YENİ PARTİ ÜYELERİ AK PARTİ ADINA OY VERDİ”



Sarı, 5 belediye meclis üyelerinden birinin Genel Merkezin talimatına rağmen geçersiz oy kullandığını belirtieken, “Geri kalan 4 üyemiz YENİ Parti'nin adayına oy vermiştir. Ancak YENİ Parti'nin 10 tane belediye meclis üyesinin 2 tanesi AKP'nin adayına oy vermiştir.” diye konuştu.



CHP VE YENİ PARTİ KURULTAYA GİDİYOR



CHP Sözcüsü Müslim Sarı gelecek hafta il başkanları toplantısı yapılacağını söyledi. Eylül ayı içinde de kurultay takviminin başlayacağını duyurdu.



YENİ Parti'de de kurultay takvimi başlıyor. İlk kongre tarihi 22 Ağustos'ta netleşecek. Kongrelerin ekim sonunda bitmesi ardından kurultay tarihinin ilan edilmesi planlanıyor.



AK PARTİ'NİN ADAYI KAZANDI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek , 7 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Çiçek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Menderes Belediye Meclisi olağanüstü toplanarak belediye başkanvekilini seçti .



Seçimin dördüncü turunda AK Parti'nin adayı Asuman Şen Belediye Başkanvekili seçildi.