CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP'de seçim sonuçlarının ele alınacağı MYK toplantısı başladı. 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar genel başkanlık görevini sürdürmeyi planlayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde değişiklikler yapması bekleniyor.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun ardından yapılan ilk MYK toplantısı 13.40'da başladı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin sonuçları değerlendirilecek ve CHP'nin yol haritası ele alınacak.

Parti yönetiminde bazı değişiklikler yapmayı planlayan Kılıçdaroğlu'nun bu nedenle MYK üyelerinden toplantıya istifalarıyla gelmelerini istediği öğrenildi.

Bazı genel başkan yardımcılarıyla yolunu ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SIRADA PARTİ MECLİSİ VAR

MYK toplantısının ardından da parti meclisi toplanacak. Parti Meclisi'nde 38’inci Olağan Kurultay takviminin de netleşmesi bekleniyor. Kurultayın ekim ya da kasımda yapılacağı, Kılıçdaroğlu'nun 2024 Mart'ındaki yerel seçime kadar partinin başında kalma eğiliminde olduğu belirtiliyor.

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