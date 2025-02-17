CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim, iç politikadaki gelişmeler, ekonomi ve etkinlik takvimi konuları ele alınacak.



Toplantıda, partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Kurultay'ın iptali için dava açması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmesi de görüşülecek.



MYK'de ayrıca, belediyelere yapılan görevlendirmeler, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri ile Suriye ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek.