CHP Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
17.06.2026 17:02
Son Güncelleme: 17.06.2026 17:07
Nimet Özdemir.
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti.
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti. Özdemir istifa dilekçesinde "gördüğü lüzum üzerine" partiden ayrıldığını duyurdu.
Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düştü, bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne İYİ Parti listesinden giren İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, 24 Temmuz 2024'te "Gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım." açıklamasıyla istifa etmişti.
Bu istifanın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katılan Özdemir'e parti rozetini CHP Grup Başkanı Özgür Özel takmıştı.