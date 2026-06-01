CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı. "12 Temmuz'da toplanmalı"
01.06.2026 10:46
Son Güncelleme: 01.06.2026 21:23
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor.
CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi.
Söz konusu gelişme sonrası Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve ona yakın siyasetçiler, bugün itibariyle “en kısa zamanda kurultay yapılması” için imza toplamaya başlamıştıı.
111 MİLLETVEKİLİNDEN KURULTAY ÇAĞRISI
Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.” denildi.
25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde patinin seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
İMZA VEREN MİLLETVEKİLERİ
1- Özgür Özel
2- Murat Emir
3- Gökhan Günaydın
4- Ali Mahir Başarır
5- Adnan Beker
6- Ahmet Baran Yazgan
7- Ahmet Tuncay Özkan
8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
9- Ali Gökçek
10- Ali Öztunç
11- Aliye Coşar
12- Aliye Timisi Ersever
13- Asu Kaya
14- Aşkın Genç
15- Ayça Taşkent
16- Ayhan Barut
17- Aykut Kaya
18- Aylin Yaman
19- Aysu Bankoğlu
20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
21- Barış Karadeniz
22- Bekir Başevirgen
23- Bilal Bilici
24- Burhanettin Bulut
25- Bülent Tezcan
26- Cavit Arı
27- Cem Avşar
28- Cemal Enginyurt
29- Cumhur Uzun
30- Deniz Yavuzyılmaz
31- Deniz Yücel
32- Doğan Demir 33- Ednan Arslan
34- Elvan Işık Gezmiş
35- Engin Altay
36- Ensar Aytekin
37- Evrim Karakoz
38- Evrim Rızvanoğlu
39- Eylem Ertuğ Ertuğrul
40- Fahri Özkan
41- Fethi Açıkel
42- Gamze Taşcıer 43- Gizem Özcan
44- Gökan Zeybek
45- Gökçe Gökçen
46- Gülcan Kış
47- Gürsel Erol
48- Harun Özgür Yıldızlı
49- Hasan Öztürk
50- Hikmet Yalım Halıcı
51- İbrahim Arslan
52- İlhami Özcan Aygun
53- İsmail Atakan Ünver
54- İsmet Güneşhan
55- İzzet Akbulut 56- Kayıhan Pala
57- Mahmut Tanal
58- Mehmet Güzelmansur
59- Mehmet Salih Uzun
60- Mehmet Tahtasız
61- Melih Meriç
62- Metin İlhan
63- Murat Bakan
64- Murat Çan
65- Mustafa Erdem
66- Mustafa Sarıgül
67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu
68- Mühip Kanko
69- Müzeyyen Şevkin
70- Nail Çiler
71- Namık Tan
72- Nermin Yıldırım Kara
73- Nimet Özdemir
74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
75- Nurten Yontar
76- Okan Konuralp
77- Orhan Sümer
78- Özgür Ceylan
79- Özgür Erdem İncesu
80- Özgür Karabat
81- Reşat Karagöz
82- Seda Kaya Ösen
83- Selma Aliye Kavaf
84- Serkan Sarı
85- Servet Mullaoğlu
86- Seyit Torun
87- Sibel Suiçmez
88- Suat Özçağdaş
89- Sururi Çorabatır
90- Süleyman Bülbül
91- Süreyya Öneş Derici
92- Şeref Arpacı
93- Tahsin Becan
94- Tahsin Ocaklı
95- Talat Dinçer
96- Talih Özcan
97- Tekin Bingöl
98- Turan Taşkın Özer
99- Türkan Elçi
100- Türker Ateş
101- Uğur Bayraktutan
102- Ulaş Karasu
103- Umut Akdoğan 104- Utku Çakırözer
105- Ümit Dikbayır
106- Ümit Özlale
107- Veli Ağbaba
108- Yaşar Tüzün
109- Yunus Emre
110- Yüksel Taşkın
111- Zeynel Emre
İMZA VERMEYEN MİLLETVEKİLLERİ
Deniz Demir (Ankara)
Semra Dinçer (Ankara)
Hüseyin Yıldız (Aydın)
Hasan Öztürkmen (Gaziantep)
Erdoğan Toprak (İstanbul)
Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)
İlhan Kesici (İstanbul)
Kadri Enis Berberoğlu (İstanbul)
Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul)
Yüksel Mansur Kılınç (İstanbul)
Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)
Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)
Sevda Erdan Kılıç (İzmir)
İnan Akgün Alp (Kars)
Barış Bektaş (Konya)
Ali Fazıl Kasap (Kütahya)
Ömer Fethi Gürer (Niğde)
GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?
Özel ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor.
Özel'e yakın isimler grup toplantısının gerçekleştirileceğini ve TBMM'de yapılacağını ifade etmişler, “Grup Başkanı” olması nedeniyle bunun önünde hiçbir engel olmadığını dile getirmişlerdi.
Kılıçdaroğlu tarafıysa TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in “Grup Başkanı” olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti.
NTV muhabiri Mustafa Berber, gelişmeleri aktarırken Kılıçdaroğlu tarafının kendi başvurularının kabul edileceğini düşündüğünü, bu nedenle Özel'e salon verilmeyeceği görüşünde olduklarını söyledi.
Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken CHP'nin grup toplantısının planı Meclis'in günlük programında yer almadı.
ÖZEL: YARIN YAPILACAK
Özel, usulüne uygun kapalı bir grup toplantısı yaparak, partisinin Grup Başkanı seçildiğini anımsattı.
Sonucun Meclis Başkanlığına gönderildiğini, Başkanlığın durumu inceleyerek seçimi tescil ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:
“Hatta Genel Merkez'in başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Sitelerinden benim 'Genel Başkan' unvanımı kaldırdılar çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı ve 'Grup Başkanı' unvanımı siteye tekrar işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da.”
“Milletvekilleri ve Grup, kendiliğinden Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir.” diye konuşan Özel, "13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak." dedi.
KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE
Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürdü. Bugün için A takımını açıklaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.
NTV'den Sibel Can'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Genel Sekreterlik için Bülent Kuşoğlu'nun ismi geçiyor. Yine Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı için Orhan Sarıbal ismi üzerinde duruluyor. Hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı için Müslüm Sarı isminin düşünüldüğü konuşuluyor. Kadınlarla ilgili genel başkan yardımcılığı görevi için de Gamze İlgezdi'nin ismi konuşuluyor.
DÜN MYK'YI TOPLANMIŞTI
Özel, dün TBMM'de MYK üyeleriyle bir araya gelmiş, partideki son gelişmeleri ve Türkiye gündemi masaya yatırmıştı.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.