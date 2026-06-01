CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı. "12 Temmuz'da toplanmalı"

ÖZEL: YARIN YAPILACAK

Özel, usulüne uygun kapalı bir grup toplantısı yaparak, partisinin Grup Başkanı seçildiğini anımsattı.

Sonucun Meclis Başkanlığına gönderildiğini, Başkanlığın durumu inceleyerek seçimi tescil ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

“Hatta Genel Merkez'in başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Sitelerinden benim 'Genel Başkan' unvanımı kaldırdılar çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı ve 'Grup Başkanı' unvanımı siteye tekrar işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da.”

“Milletvekilleri ve Grup, kendiliğinden Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir.” diye konuşan Özel, "13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak." dedi.

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE

Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürdü. Bugün için A takımını açıklaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi.

NTV'den Sibel Can'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Genel Sekreterlik için Bülent Kuşoğlu'nun ismi geçiyor. Yine Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı için Orhan Sarıbal ismi üzerinde duruluyor. Hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı için Müslüm Sarı isminin düşünüldüğü konuşuluyor. Kadınlarla ilgili genel başkan yardımcılığı görevi için de Gamze İlgezdi'nin ismi konuşuluyor.

DÜN MYK'YI TOPLANMIŞTI

Özel, dün TBMM'de MYK üyeleriyle bir araya gelmiş, partideki son gelişmeleri ve Türkiye gündemi masaya yatırmıştı.

MUTLAK BUTLAN KRİZİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu , 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.