CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı. "12 Temmuz'da toplanmalı"

01.06.2026 10:46

Son Güncelleme: 01.06.2026 21:23

CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı. "12 Temmuz'da toplanmalı"
NTV

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor.

Mustafa Berber
Google'da NTV'yi tercih et

CHP'de kritik haftada gözler atılacak yeni adımlarda. Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında olduğu 111 milletvekilinden kurultay çağrısı geldi ve tarih verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, yani istinafın "mutlak butlan" kararıyla birlikte Genel Başkanlığa dönmesi sonrası gözler CHP'de atılacak adımlara çevrildi.

 

Söz konusu gelişme sonrası Grup Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel ve ona yakın siyasetçiler, bugün itibariyle “en kısa zamanda kurultay yapılması” için imza toplamaya başlamıştıı.

111 MİLLETVEKİLİNDEN KURULTAY ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 111 milletvekili ortak bir açıklama paylaştı. Açıklamada, “Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir.” denildi. 

25 Temmuz 2026 tarihine kadar bir kurultay yapmaması halinde patinin seçimlere girememe riskiyle de karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri kullanıldı. 

İMZA VEREN MİLLETVEKİLERİ 

1- Özgür Özel

2- Murat Emir

3- Gökhan Günaydın

4- Ali Mahir Başarır

5- Adnan Beker

6- Ahmet Baran Yazgan

7- Ahmet Tuncay Özkan

8- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

9- Ali Gökçek

10- Ali Öztunç

11- Aliye Coşar

12- Aliye Timisi Ersever

13- Asu Kaya

14- Aşkın Genç

15- Ayça Taşkent

16- Ayhan Barut

17- Aykut Kaya

18- Aylin Yaman

19- Aysu Bankoğlu

20- Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

21- Barış Karadeniz

22- Bekir Başevirgen

23- Bilal Bilici

24- Burhanettin Bulut

25- Bülent Tezcan

26- Cavit Arı

27- Cem Avşar

28- Cemal Enginyurt

29- Cumhur Uzun

30- Deniz Yavuzyılmaz

31- Deniz Yücel

32- Doğan Demir 33- Ednan Arslan

34- Elvan Işık Gezmiş

35- Engin Altay

36- Ensar Aytekin

37- Evrim Karakoz

38- Evrim Rızvanoğlu

39- Eylem Ertuğ Ertuğrul

40- Fahri Özkan

41- Fethi Açıkel

42- Gamze Taşcıer 43- Gizem Özcan

44- Gökan Zeybek

45- Gökçe Gökçen

46- Gülcan Kış

47- Gürsel Erol

48- Harun Özgür Yıldızlı

49- Hasan Öztürk

50- Hikmet Yalım Halıcı

51- İbrahim Arslan

52- İlhami Özcan Aygun

53- İsmail Atakan Ünver

54- İsmet Güneşhan

55- İzzet Akbulut 56- Kayıhan Pala

57- Mahmut Tanal

58- Mehmet Güzelmansur

59- Mehmet Salih Uzun

60- Mehmet Tahtasız

61- Melih Meriç

62- Metin İlhan

63- Murat Bakan

64- Murat Çan

65- Mustafa Erdem

66- Mustafa Sarıgül

67- Mustafa Sezgin Tanrıkulu

68- Mühip Kanko

69- Müzeyyen Şevkin

70- Nail Çiler

71- Namık Tan

72- Nermin Yıldırım Kara

73- Nimet Özdemir

74- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

75- Nurten Yontar

76- Okan Konuralp

77- Orhan Sümer

78- Özgür Ceylan

79- Özgür Erdem İncesu

80- Özgür Karabat

81- Reşat Karagöz

82- Seda Kaya Ösen

83- Selma Aliye Kavaf

84- Serkan Sarı

85- Servet Mullaoğlu

86- Seyit Torun

87- Sibel Suiçmez

88- Suat Özçağdaş

89- Sururi Çorabatır

90- Süleyman Bülbül

91- Süreyya Öneş Derici

92- Şeref Arpacı

93- Tahsin Becan

94- Tahsin Ocaklı

95- Talat Dinçer

96- Talih Özcan

97- Tekin Bingöl

98- Turan Taşkın Özer

99- Türkan Elçi

100- Türker Ateş

101- Uğur Bayraktutan

102- Ulaş Karasu

103- Umut Akdoğan 104- Utku Çakırözer

105- Ümit Dikbayır

106- Ümit Özlale

107- Veli Ağbaba

108- Yaşar Tüzün

109- Yunus Emre

110- Yüksel Taşkın

111- Zeynel Emre

İMZA VERMEYEN MİLLETVEKİLLERİ

Deniz Demir (Ankara)

Semra Dinçer (Ankara)

Hüseyin Yıldız (Aydın)

Hasan Öztürkmen (Gaziantep)

Erdoğan Toprak (İstanbul)

Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul)

İlhan Kesici (İstanbul)

Kadri Enis Berberoğlu (İstanbul)

Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul)

Yüksel Mansur Kılınç (İstanbul)

Rahmi Aşkın Türeli (İzmir)

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir)

Sevda Erdan Kılıç (İzmir)

İnan Akgün Alp (Kars)

Barış Bektaş (Konya)

Ali Fazıl Kasap (Kütahya)

Ömer Fethi Gürer (Niğde)
 

GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?

 

Özel ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun aksi yöndeki talimatına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) grup toplantısı düzenlemeye hazırlanıyor. 

Özel'e yakın isimler grup toplantısının gerçekleştirileceğini ve TBMM'de yapılacağını ifade etmişler, “Grup Başkanı” olması nedeniyle bunun önünde hiçbir engel olmadığını dile getirmişlerdi. 

 

Kılıçdaroğlu tarafıysa TBMM Başkanlığı'na başvurarak Özel'in “Grup Başkanı” olarak seçilmesinin geçersiz sayılmasını istemişti. 

 

NTV muhabiri Mustafa Berber, gelişmeleri aktarırken Kılıçdaroğlu tarafının kendi başvurularının kabul edileceğini düşündüğünü, bu nedenle Özel'e salon verilmeyeceği görüşünde olduklarını söyledi.

Resmi Kurum

Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken CHP'nin grup toplantısının planı Meclis'in günlük programında yer almadı.

ÖZEL: YARIN YAPILACAK

 

Özel, usulüne uygun kapalı bir grup toplantısı yaparak, partisinin Grup Başkanı seçildiğini anımsattı.

 

Sonucun Meclis Başkanlığına gönderildiğini, Başkanlığın durumu inceleyerek seçimi tescil ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

 

“Hatta Genel Merkez'in başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Sitelerinden benim 'Genel Başkan' unvanımı kaldırdılar çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı ve 'Grup Başkanı' unvanımı siteye tekrar işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da.”

 

“Milletvekilleri ve Grup, kendiliğinden Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir.” diye konuşan Özel, "13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak." dedi.

 

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE

 

Kılıçdaroğlu bugün Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürdü. Bugün için A takımını açıklaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. 

 

NTV'den Sibel Can'ın aktardığı kulis bilgilerine göre Genel Sekreterlik için Bülent Kuşoğlu'nun ismi geçiyor. Yine Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı için Orhan Sarıbal ismi üzerinde duruluyor. Hem parti sözcüsü hem de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı için Müslüm Sarı isminin düşünüldüğü konuşuluyor. Kadınlarla ilgili genel başkan yardımcılığı görevi için de Gamze İlgezdi'nin ismi konuşuluyor. 

 

DÜN MYK'YI TOPLANMIŞTI

 

Özel, dün TBMM'de MYK üyeleriyle bir araya gelmiş, partideki son gelişmeleri ve Türkiye gündemi masaya yatırmıştı.

 

MUTLAK BUTLAN KRİZİ

 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .

 

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

 

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

 

Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery