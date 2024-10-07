CHP MYK, Hatay’da toplandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Hatay’da toplandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Hatay’da toplandı.
Toplantı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleşiyor.
Özel, MYK toplantısının yapılacağı Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nin konteynerlerinde incelemelerde bulundu.
Dokuma tezgahının başına geçen Özgür Özel, kadınlarla birlikte kilim dokudu.
Özel ve beraberindeki MYK üyeleri, daha sonra basına kapalı toplantıya başladı.
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