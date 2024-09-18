CHP MYK toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP MYK toplandı

Parti genel merkezindeki MYK toplantısı, saat 12.00'de başladı.

kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, genel başkan yardımcıları parti programı hazırlıklarına ilişkin sunum yapacak.

Ekonomi, iç ve dış gelişmeler, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması ve etkinlik takvimi ele alınacak.

Ayrıca Genel Başkan Özel'in 25 Eylül'de ABD'nin New York kentinde katılacağı Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na yönelik hazırlıklar da gündeme gelecek.

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