CHP MYK toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda Suriye'deki rejimin devrilmesi, bütçe görüşmeler ve gündeme ilişkin konuların görüşüleceği öğrenildi.

CHP MYK toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.15'te başladı.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, bakanlıkların TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, asgari ücret süreci, ekonomi heyetinin illerdeki temasları ile CHP Genel Başkanı Özel'in Sosyalist Enternasyonal toplantısı dolayısıyla 21 Aralık'ta Fas'a düzenleyeceği ziyaret görüşülecek.

Meclis'te kayyum görüşmesi: CHP ve MHP bir araya geldi

Meclis'te kayyum görüşmesi: CHP ve MHP bir araya geldi

Haberi Görüntüle

Toplantıda, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, belediyelere yapılan görevlendirmeler gündemiyle MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'la bugün TBMM'de yaptığı görüşme de ele alınacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...