CHP MYK toplandı: Ana gündem maddesi tüzük kurultayı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesini 4 Eylül’de yapılacak tüzük kurultayı oluşturuyor.

CHP MYK toplandı: Ana gündem maddesi tüzük kurultayı

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 14.10’da başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK toplantısının ana maddesi, 4 Eylül’de yapılacak tüzük kurultayı olacak.

Öte yandan toplantıda, ilerleyen günlerde Şam’a gerçekleştirilmesi planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos tarihlerinde Burdur’da yapılacak il belediye başkanları toplantısı, parti içi disiplin dosyaları, faaliyet takvimi, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan prim borçları, ekonomik gelişmeler ile iç ve dış politika konularının masaya yatırılması bekleniyor.

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