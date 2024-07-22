CHP MYK toplandı: Şam ziyareti ele alınacak

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplantısı Özgür Özel başkanlığında yapılıyor. Toplantının gündeminde bu ay içerisinde Suriye’nin başkenti Şam’a yapılması planlanan ziyaretin de bulunduğu gündemdeki konular var.

CHP MYK toplandı: Şam ziyareti ele alınacak

Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.25’te başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK’da, bu ay içerisinde Suriye’nin başkenti Şam’a yapılması planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos arasında Burdur’da düzenlenecek il başkanları toplantısı, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 9’uncu Yargı Paketi, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.

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