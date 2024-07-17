CHP MYK toplantısı başladı: Gündemde hangi konular var?

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.



Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.30’da başladı.



Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, MYK toplantısında, perşembe günü eğitim politikalarına yönelik düzenlenecek 24 saatlik basın açıklamasının ayrıntıları, cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları, ay içerisinde Şam’a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.



MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik söylemleriyle ilgili tartışmaların da gündeme gelebileceği öğrenildi.