CHP MYK’da gündem seçim sonuçları: Yeni yol haritası ne olacak?

Ramazan Bayramı tatilinin ardından siyasetin gündemi yoğun… Cumhuriyet Halk Partisi’nde bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı yapılacak.



MYK toplantısının gündeminde yerel seçim sonuçları var.



Yerel seçimden birinci parti olarak çıkan CHP, bundan sonraki yol haritasını Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında masaya yatıracak.

HATAY İÇİN BAŞVURU BUGÜN



MYK gündeminde Hatay’daki seçim sonucuna yönelik itirazlar da ele alınacak. Genel Başkan Özgür Özel, saat 16.00’da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Hatay’daki seçim sonucuna ilişkin tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvuruda bulunacak.

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI'NIN TUTUKLANMASI



Antalya’da meydana gelen teleferik kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan 5 kişi arasında bulunan CHP’li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün durumu da MYK’da görüşülecek.

PERŞEMBE GÜNÜ SEÇİM HEYECANI YAŞANACAK

CHP’de perşembe günü seçim heyecanı yaşanacak.



Yerel seçimde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal’dan boşalan grup başkanvekilliği için 18 Nisan Perşembe günü seçim yapılacak.



Perşembe günü yapılacak toplantıda, daha önce Grup Yönetim Kurulu’na seçilen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’ten boşalan Grup Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçimi gerçekleştirilecek.