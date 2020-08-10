CHP, MYK'de doğa hakları, çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ali Öztunç kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın ardından 16 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Kılıçdaroğlu, A takımını büyük ölçüde koruduğu MYK'de, 4 yeni isme yer verdi.



MYK'de yer alan yeni isimler ise Ali Öztunç, Ahmet Akın, Taşkın Yüksel, Selin Sayek Böke oldu.



Ali Öztunç, doğa hakları ve çevreden sorumlu genel başkan yardımcısı görevine getirildi.



ALİ ÖZTUNÇ KİMDİR?

Ali Öztunç, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi.

Uzun yıllar Kanal D, Show TV, Habertürk gibi televizyonlarda çalıştı. Vatan ve Habertürk gazetelerinde muhabir, haber müdürü ve Ankara temsilciliği görevlerinde bulundu.

TBMM CHP Grubu Basın Müşavirliğinin ardından RTÜK Üyeliği yaptı. Çok sayıda ulusal ve uluslararası gazeteci örgütünden ödül aldı. Afganistan ve Irak savaşlarında yaşadıklarını anlatan 'En Son Umutlar Ölür' isimli ilk kitabından sonra Aşık Mahzuni Şerif'in hayatını anlatan 'Devr-i Mahzuni' isimli kitabı yayımlandı.



İngilizce ve az düzeyde Almanca bilen Öztunç, evlidir.