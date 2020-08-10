CHP, MYK'de enerji, altyapı projelerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Ahmet Akın kimdir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın ardından 16 kişiden oluşan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirledi. Kılıçdaroğlu, A takımını büyük ölçüde koruduğu MYK'de, 4 yeni isme yer verdi.



MYK'de yer alan yeni isimler ise Ali Öztunç, Ahmet Akın, Taşkın Yüksel, Selin Sayek Böke oldu.



Ahmet Akın Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.



AHMET AKIN KİMDİR?

1973 Balıkesir, Gönen'de doğdu. Evli iki çocuk babası.

25-26 ve 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi. 26. Dönemde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Dışişleri Komisyonu üyelikleri yaptı.

27. Dönem Sanayi, Ticaret, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi.



İngiltere Cambridge de Dil ve Ekonomi ile Bahçeşehir Üniversitesinde siyaset eğitimi aldı. Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yükseköğrenimine devam ediyor.

İspanya başta olmak üzere farklı ülkelerde ‘Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi’ üzerine bir çok eğitim ve seminerlere katıldı. Enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, Uluslararası alanda faaliyet gösteren Holdinglerde CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

Enerjide dışa bağımlılığını sona erdirecek, çevreye duyarlı ve daha ekonomik elektrik üretim projeleri üzerinde çalışmalarına devam ediyor. İyi derecede İngilizce ve İspanyolca dillerini konuşuyor.