CHP MYK toplandı: Gündemde hangi konular var?

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.20'de başladı.



Edinilen bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel'in 5-7 Şubat tarihleri arasında Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay illerine düzenleyeceği ziyaretler, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları, belediyelere yapılan görevlendirmeler, ekonomi, iç ve dış politika ile etkinlik takvimi ele alınacak.



Toplantıda ayrıca, partinin bir sonraki genel seçimde gösterilecek cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için getirilecek "aday kriterleri", ön seçim için yönerge hazırlıkları ve süreç masaya yatırılacak.

PARTİYE KATILIMLAR



Öte yandan, bağımsız milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda CHP'ye katılması durumu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin partiye dönüşü konularının MYK'de gündeme gelmesi bekleniyor.