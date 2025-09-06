CHP olağanüstü kurultaya gidiyor

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP , 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurulay yapılması için Çankya İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Kurultay, 21 Eylül'de gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl kongersinin iptal edilmesinin yankıları sürerken,

gözler bir yandan 15 Eylül'de görülecek kurultay davasındaydı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik duruşma öncesi "Kılıçdaroğlu veya başka bir isim partinin başına atanırsa tanımayacağız" dedi.



YSK'DAN CHP KARARI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de CHP'nin İstanbul İl kongresini iptal etmiş, il yönetimine de görevlendirme yapmıştı.

Bu karar, CHP'nin olağan kurultay sürecini de etkiledi, ilçe seçim kurulları, 14 ilçede CHP'nin kongrelerini yapamayacağına hükmetti.



CHP, YSK'ya başvurararak, hem il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, hem de ilçe kongeleri yapılamaz kararlarına itiraz etti. Ancak o başvurulardan sadece, ilçe kongrelerine yönelik itiraz kabul edildi. İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik itiraz reddedildi.

