CHP ön seçimi ne zaman? Cumhurbaşkanı adayı belirlenecek

CHP üyeleri partinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek sanık başına gidecek. CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde yapılacak ön seçim takvimi belli oldu. İşte, CHP ön seçim tarihi...



CHP ÖN SEÇİMİ NE ZAMAN?



11 Şubat'ta başlayan seçim takviminde cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları geride kaldı.



Takvime göre, 22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edildi ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.



4 BİN SANDIKTA OY VERİLECEK



23 Mart Pazar günü Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin sandıkta CHP üyeleri oy verecek ve adaylarını belirleyecek.

