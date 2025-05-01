CHP otobüsünün şoförüne ev hapsi cezası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini 1'inci Meclis'e götürdüğü için hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilen otobüs şoförü ile ilgili görüntüleri paylaştı. Tunç, şoförün dur ihtarına uymayıp görevli memura mukavemetten hakim karşısına çıkarıldığını ve adli kontrol uygulandığını belirtti.
23 Nisan'da CHP'li milletvekillerini 1'inci Meclis'e götürdüğü için otobüs şoförü hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan paylaşımda bulunarak iddiaların yalan olduğunu belirtti.
Olaya ilişkin görüntüleri de paylaşan Bakan Tunç, "Bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez." ifadesini kullandı.
"ŞOFÖR 'DUR' İHTARINA UYMADI, OTOBÜSÜ POLİSİN ÜZERİNE SÜRDÜ"
Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP otobüsünü kullanan şoför hakkında, dur ihtarına uymama ve otobüsü polisin üzerine sürmesi nedeniyle soruşturma başlattığını söyledi.
Bakan Tunç, hakim karşısına çıkarılan şoföre "Zincirleme şekilde görevli memura mukavemet" suçundan "Konutu terk etmeme" adli kontrolü uygulandığını belirtti.