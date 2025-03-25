CHP Parti Meclisi, İmamoğlu gündemiyle toplanıyor

PM'de, yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapması, ön seçim sonuçları ve partinin 6 Nisan'da yapacağı 21. Olağanüstü Kurultay'ın da gündeme gelmesi bekleniyor.

