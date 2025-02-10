CHP Parti Meclisi toplantısı sona erdi: Gündem ön seçim

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.



CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı saat 12.30'da başladı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sona erdi.



Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "erken seçim" gündemiyle toplanacak PM'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimde göstereceği cumhurbaşkanı adayını yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesine sorarak belirleme kararı aldığı "ön seçim" uygulaması masaya yatırıldı.



Bu kapsamda, ön seçim takvimi, uygulama yöntemi, aday adaylarının başvuru kriterleri ve hazırlanan yönerge konuşuldu.



Toplantıda, ön seçimin il ve ilçe merkezlerinde belirlenen alanlara sandık kurularak ve mühürlü pusulalar kullanılarak yapılması yöntemi üzerinde durulması bekleniyordu.

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Partinin en yetkili karar organı olan PM'de, bizzat genel merkeze gelerek başvuru yapacak aday adaylarının belirli bir yaş aralığında olması, kabul görecek bir süreden uzun süredir partiye üye olması, PM, milletvekilleri veya il başkanlıklarından seçime katılmak için imza toplaması ve adaylara propaganda için süre tanınması gibi konuların görüşülmesi öngörülüyordu.



Öte yandan toplantıda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da yaptığı özel görüşmeye dair PM üyelerini bilgilendirmesi de bekleniyor.