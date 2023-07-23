CHP Parti Meclisi'nde kritik toplantı: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi

DEĞİŞİM ÇAĞRISI YİNELENDİ



Çevrimiçi toplantı tartışmaları gölgesinde bir araya gelen CHP parti Meclisinde daha çok muhalif isimler söz aldı. Çevrimiçi toplantının katılımcılarından biri olan Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısında bulundu.



Tezcan, "Değişim lazım sizin de bizim de değişmemiz lazım." dedi



Parti Meclisinde çevrimiçi toplantıya getirilen eleştiriler de ele alındı. "Bir odada, bir salonda olabilecek bir toplantının dijital odada olması değil, kaydedilip yayılması ayıp, Bu kadar steril bir içeriğe ihanet denmesi ayıp." değerlendirmesi yapıldı.



Seçim sonrası görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün göreve iadeleri talepleri 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.



Parti Meclisinde CHP içindeki muhalif kanat istediğini alamadı. Ancak 60 kişilik Parti Meclisinde muhaliflerin fazlalığı kazanç olarak, Kılıçdaroğlu için ise güven kaybı olarak değerlendiriliyor.