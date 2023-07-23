CHP Parti Meclisi'nde kritik toplantı: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde muhalif isimler değişim taleplerini yineledi. Parti Meclisi'nde görevden alınan dört il başkanı ile bir ilçe başkanının itirazları, yapılan oylamada 3’te 2 çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedildi. Her itiraz için ayrı oylama yapılırken, değişim isteyenlerin iki il için salt çoğunluğa ulaşması dikkat çekti.

CHP Parti Meclisi'nde kritik toplantı: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi
CHP’deki gergin toplantının ardından yeni iddialar | Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım

CHP’deki gergin toplantının ardından yeni iddialar | Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler üzülmedik mi sanıyorsunuz? Bir hafta eşimin yüzüne bakamadım

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde () merakla beklenen parti meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkanı başkanlığında toplanan parti meclisi yaklaşık 8 saat sürdü. Muş, Ağrı, Mardin ve Kayseri il başkanlarının göreve iadesi için gerçekleştirilen gizli oylamada muhalif isimler istediğini alamadı. İl başkanlarının göreve iadesi talebi reddedildi.

CHP Parti Meclisi'nde kritik toplantı: Görevden alınan başkanların itirazları reddedildi - 1

DEĞİŞİM ÇAĞRISI YİNELENDİ

Çevrimiçi toplantı tartışmaları gölgesinde bir araya gelen CHP parti Meclisinde daha çok muhalif isimler söz aldı. Çevrimiçi toplantının katılımcılarından biri olan Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısında bulundu.

Tezcan, "Değişim lazım sizin de bizim de değişmemiz lazım." dedi

Parti Meclisinde çevrimiçi toplantıya getirilen eleştiriler de ele alındı. "Bir odada, bir salonda olabilecek bir toplantının dijital odada olması değil, kaydedilip yayılması ayıp, Bu kadar steril bir içeriğe ihanet denmesi ayıp." değerlendirmesi yapıldı.

Seçim sonrası görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün göreve iadeleri talepleri 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.

Parti Meclisinde CHP içindeki muhalif kanat istediğini alamadı. Ancak 60 kişilik Parti Meclisinde muhaliflerin fazlalığı kazanç olarak, Kılıçdaroğlu için ise güven kaybı olarak değerlendiriliyor.

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