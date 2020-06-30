CHP Parti Meclisi'ne ‘Z’ kuşağı damga vuracak

CHP’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak 37. Olağan Kurultayı’nda parti yönetimi belirlenirken, siyasette bir süredir tartışılan ‘Z kuşağı’ da etkili olacak. Geleceğin seçmeni olan Z kuşağının güvenini sağlamak ve gençliğe yönelik politikaların daha sağlıklı belirlenebilmesi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, yüzde 20 olan gençlik kotası kadın kotasında eritilmeden tam uygulanacak.



KOTA TAM UYGULANACAK



Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, kurultay öncesi Z kuşağının Parti Meclisi’nde temsili için özel çalışma yapılacağı belirtildi. Bu konuda Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine, gençlerin en fazla ilgi gösterdiği partinin CHP olduğunu söyleyerek, yeni seçmen olan Z kuşağının güvenini kazanmak ve gençlik politikalarında partinin samimiyetini göstermek için, gençlik kotasının, kadın kotası içinde eritilmeden tam uygulanması talimatı verdiği konuşuluyor. Böylece parti yönetiminin de gençleştirileceği söyleniyor. CHP’de tüzük değişikliği ile gençlik kotası yüzde 20’ye çıkartılırken genç yaşı da 35’ten 30’a indirilmişti.



‘DİNOZORLARDAN TEMİZLEYİN’

Partisinin gençleşmesine yönelik mesajlarını sık sık tekrarlayan Kılıçdaroğlu, daha önceki konuşmalarında gençlere, “Siyasete ilgi gösterin. Siyaseti dinozorlardan temizleyin. Sizler siyasete ilgi gösterseniz emin olun bugün Türkiye’de yaşananların hiçbiri olmazdı. Gelin kurultaya, oranı yükseltin, size destek vereceğim. Mücadele ruhunuzu kaybetmeyin, mücadeleyi yapın, kesin kazanacaksınız” demişti. Kılıçdaroğlu’nun tam uygulanmasını istediği gençlik kotasının yüzde 20’ye çıkarılmasının ardından, yüzde 33’lük kadın kotası da hesap edildiğinde 60 kişilik PM’nin yarısından fazlasının genç ve kadınlardan oluşması öngörülüyor.



Z KUŞAĞI NEDİR?



Z kuşağı 90’ların son dönemini de içine alarak 2000’lerde doğan çocukları kapsıyor. Milenyumun çocukları olarak bilinen ve teknolojinin kucağında doğan bu nesil ‘internet kuşağı’ şeklinde de adlandırılıyor.