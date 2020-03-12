CHP PM, kurultay için MYK'ya tam yetki verdi

CHP Parti Meclisi (PM), corona virüsle ilgili gerekli tedbirleri almak ve 37. Olağan Kurultay'la ilgili çalışmaları yapmak üzere Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yetki verdi.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 16:57 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 17:03

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CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Corona virüsle ilgili gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Enfeksiyon Uzmanı ve PM üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer tarafından geniş kapsamlı bir sunum yapıldı.

Tıp doktoru olan bazı PM üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Kurultay süreci de ele alındı.

Son toplantısını yapan PM, 37. Olağan Kurultayla ilgili çalışmaları yürütmek ve gerekli kararları almak için MYK'ya yetki verdi. MYK'nın, kurultayla ilgili "erteleme", "seyircisiz yapılma" gibi gerekli kararı, gelişmelere göre vermesi bekleniyor.

PARTİ GİRİŞİNE TERMAL KAMERA

CHP'de corona virüsle ilgili tedbirler kapsamında parti girişine termal kamera konulması kararı verildi.

Sipariş edilen termal kameranın ziyaretçilerin alındığı kapı girişine konulacağı bildirildi.

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