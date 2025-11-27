CHP PM, kurultay öncesi son kez toplandı
27.11.2025 12:00
Anadolu Ajansı
AA
CHP Parti Meclisi (PM) yarın başlayacak kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
CHP Parti Meclisi (PM), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.
Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı, 1 saat sürdü.
PM'de 39. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlandı.
Özel, PM üyelerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.