CHP PM, kurultay öncesi son kez toplandı

27.11.2025 12:00

Anadolu Ajansı

AA

CHP Parti Meclisi (PM) yarın başlayacak kurultay öncesi son toplantısını yaptı.

CHP Parti Meclisi (PM), 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 39. Olağan Kurultay öncesi son toplantısını yaptı.

 

Parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı, 1 saat sürdü.

 

PM'de 39. Olağan Kurultay için Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Raporu görüşülüp karara bağlandı.

 

Özel, PM üyelerine bugüne kadarki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

