CHP PM toplandı
CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantının gündemi ise Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ve siyasi gelişmeler.
CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantı, saat 13.45'te başladı.
Edinilen bilgiye göre, Özel'in sunuşuyla başlayan toplantının gündeminde, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması, son siyasi gelişmeler, partinin 2025 stratejileri ve göç politikalarında güncel durum olacak.
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