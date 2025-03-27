CHP PM'den olağanüstü kurultaya ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına onay

Bugün saat 11.30'da CHP Genel Merkezi'nde Parti Meclisi toplantısı yapıldı.



Toplantının ardından yapılan açıklamada CHP Parti Meclisi'nin Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ve olağanüstü kurultay kararını onadığı belirtildi.



KAPALI GRUP TOPLANTISI YAPILACA



Bu toplantının ardından Meclis'te milletvekilleriyle, kapalı grup toplantısı düzenlenecek.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık edeceği toplantıda İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından atılacak adımlar ve 6 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay hazırlıkları ele alınacak.



CHP'nin yeni yol haritasına dair bilgi veren Özel,, erken seçim için imza toplanacağını söyledi. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özel, "Hedef, Erdoğan'ın son seçimde aldığı 27,7 milyon oyu geçmek. 28 milyon imza toplayacağız" dedi.



Haftasonu Maltepe'de yapılacak mitinglerin devam edeceğini de belirten Özel, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi büyükşehirlerde, "Adayımı bırak" mitingleri yapacağını kaydetti.