CHP seçim çalışmalarına başladı. Özgür Özel: Vites yükseltip, mücadelede yeni aşamaya geçiyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , seçim startını “En iyi savunma hücumdur." sözleriyle verdi. Özel, 81 ilde ve tüm ilçelerde seçime kadar CHP kadrolarının sokaklarda olacağını söyledi.

CHP seçim çalışmaları kapsamında sorunları ve çözüm önerilerini anlatacak.

"EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR"

Özgür Özel “Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz. Mücadelede vitesi yükseltiyoruz ve yeni bir aşamaya geçiyoruz. En iyi savunma hücumdur. Bugünden itibaren CHP; iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor sahaya gidiyor ve ülkenin kronikleşmiş sorunlarına, hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlatıyor." diye konuştu.

“MAAŞLARDA ARA ZAMMA İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası konuşan CHP lideri Özel'in gündeminde enflasyon rakamları da vardı.

Özel “Emekçiye verilen zamlar bu yüzde 16 yıllık enflasyon hedefine göre yapılmıştır. Bütün maaşlarda bir ara zam bu enflasyonla ilgili hızlı bir düzeltmeye ihtiyaç vardır.” diye konuştu.