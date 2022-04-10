CHP Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptalini isteyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptali için yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak.

Haberler - NTV Haber 10.04.2022 - 11:56

CHP Seçim Kanunu'nun 3 maddesinin iptalini isteyecek

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Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete'de

Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete'de

CHP başvurusunda, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanunu'nda değişiklik yapan Kanun'un 3 maddesinin iptalini isteyecek.

Dilekçe partinin hukukçu kurmayları tarafından hazırlandı.

İl ve ilçe seçim kurullarının oluşumları, kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura çekimi ve üç ay içinde seçim kurullarının yeniden oluşturulması yönündeki düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğu için yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilecek.

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