CHP seçimindeki kavgada beyin kanaması geçirdi: Durumu ciddiyetini koruyor
Samsun'da CHP'nin Atakum ilçe başkanlığı tarafından üç gün önce düzenlenen delege seçiminde çıkan kavgada beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik'in durumu ciddiyetini koruyor.
Samsun'da CHP'nin mahalle delegesi seçiminde çıkan kavgada beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik'in durumu kritik.
CHP Atakum İlçe Başkanlığı tarafından 16 Ağustos günü düzenlenen Cumhuriyet Mahallesi'nin delege seçiminde kavga çıktı.
Seçimin yapıldığı yerin dışında yaşanan kavgada, taraflar birbirine yumrukla saldırdı.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kavgaya müdahale edip tarafları ayırdı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Kavgada aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren Ayhan Abdik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyata alındı.
Beyindeki kanaması durdurulan Abdik, yoğun bakıma kaldırıldı.
İKİ KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kavga karıştıkları öne sürülen B.K. ve kardeşi S.K.'yi 17 Ağustos'ta gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ağabey ve kardeşi dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
ABDİK'İN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Ayhan Abdik’in ise halen uyutulduğu, bugün öğleden sonra uyandırılmaya çalışılacağı fakat sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
