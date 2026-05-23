CHP seçimli kurultayı 7 ay sonra yapabilir. Gürsel tekin açıkladı
23.05.2026 10:25
Geçtiğimiz yıl CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, mutlak butlan kararıyla birlikte görevinden alınmış oldu.
Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, mutlak butlan kararı sonrası partinin seçimli büyük kurultayının 7 ay sonra gerçekleştirileceğini söyledi.
Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Sözcü gazetesine konuşan Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını iddia etti.
Gürsel Tekin, CHP büyük kurultayının 7 ay sonra yapılacağını da öne sürdü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti.
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.