CHP seçimli kurultayı 7 ay sonra yapabilir. Gürsel tekin açıkladı

Eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin, CHP'den devam eden kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü gazetesine konuşan Tekin, olağanüstü kurultay sürecinin önümüzdeki günlerde başlatılacağını, uzun bir zamana bırakılmayacağını iddia etti.

Gürsel Tekin, CHP büyük kurultayının 7 ay sonra yapılacağını da öne sürdü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kaldı.