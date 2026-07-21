CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltında

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Bulut'un Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut'un adresinde emniyet güçlerinin arama gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, Bulut'un yarın Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Silivri Belediyesi'ne yönelik haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı .

Belediyeye yönelik operasyonda bazı iş ve işlemlerin temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülmüştü.