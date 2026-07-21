CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a tutuklama istemi

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı.

Bulut'un Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltı işleminin bir etkin pişmanlık ifadesi sonrası gerçekleştiği kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulut'un adresinde emniyet güçlerinin arama gerçekleştirdiğini açıkladı.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Dün gözaltına alınan Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Doruk Bulut bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Burada savcıya ifade veren Bulut, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANMIŞTI

Silivri Belediyesi'ne yönelik haziran ayında yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklanmıştı .

Belediyeye yönelik operasyonda bazı iş ve işlemlerin temini amacıyla kullanıldığı, belediyeye personel alımı, işletme devri ve kiralanması, imar, ruhsat, mühürleme, kaçak yapı ve malvarlığı edinimi ile belediye taşınmaz satışı süreçlerinde usulsüzlükler bulunduğu ileri sürülmüştü.