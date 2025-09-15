CHP şimdi ne yapacak? Özgür Özel'den kurultay talimatı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün hareketli bir gün yaşanıyor.

Nasıl bir karar çıkacağı merakla beklenen kurultay iptali talebiyle açılan davadan erteleme kararı çıktı.

Mahkeme heyeti, tedbir talebini de reddetti.

Bir sonraki duruşma 24 Ekim Cuma günü görülecek.

ÖZGÜR ÖZEL, A TAKIMI'NI TOPLADI

Dava sabahı Söğütözü'ndeki genel merkez binasında da hareketlilik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, davanın başladığı saatte, partisinin en önemli karar organı olan Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) topladı.

Dört saat süren MYK'dan önemli kararlar çıktı.

DAVA DELEGELERLE İLGİLİ İDDİALAR ÜZERİNE AÇILMIŞTI



CHP'de delege yapısı olağan kurultay süreçlerinde değişebiliyor.

Yaşanan yargısal tartışmalar, 2023 yılında yapılan 38'inci olağan kurultay ve o dönem oy kullanan delegelerle ilgiliydi.

Kurultay iptali istemiyle açılan davanın şikayetçileri, delegelerin iradelerinin sakatlandığına ilişkin iddiaları gündeme getirmişti.

OLAĞAN KURULTAY SÜRECİ HIZLANACAK

Edinilen bilgiye göre; işte bu nedenle CHP yönetimi, 39. Olağan Kurultay sürecini hızlandırma kararı aldı.

Parti yönetimi, 24 Ekim'e ertelenen dava öncesinde süreci tamamlamak istiyor.

Özgür Özel'in talimatıyla ilçe kongrelerinin hızlı bir şekilde tamamlanacak, ardından il kongrelerine geçilecek.

HEDEF DAVADAN ÖNCE TAKVİMİ AÇIKLAMAK



CHP, 24 Ekim tarihinden önce 39. Olağan Kurultay takvimini açıklamayı planlıyor.

Bu takvimin açıklanmasıyla birlikte Çankaya İlçe Seçim Kurulu tarafından bin 260 delegenin listesi askıya çıkmış olacak.

CHP'li kurmaylar, bu başlangıcın sağlanması halinde, 24 Ekim tarihinde mutlak butlan ya da çağrı heyeti kararı çıkması durumunda, kurultay süreci aralandığı için bunun önüne geçmenin mümkün olamayacağı görüşünü savunuyor.