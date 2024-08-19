CHP sözcüsü Deniz Yücel kimdir? (Deniz Yücel'in özgeçmişi)

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı ele geçirildi. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile WhatsApp hesabının ele geçirildiğini duyurdu. Peki, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel kimdir? İşte Deniz Yücel'in hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

CHP sözcüsü Deniz Yücel kimdir? (Deniz Yücel'in özgeçmişi)

Deniz Yücel 1977 yılında İzmir'de dünyaya geldi.1995 yılı İzmir Atatürk Lisesi, 2000 yılı Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi mezunudur. 2001 yılından bu yana İzmir Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaktadır.

1999 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldu. 2014 yerel seçimlerinde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçilerek, belediye meclisinde grup sözcülüğü görevini üstlendi. 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen CHP İzmir İl Kongresinde İl Başkanı seçildi.

2023 genel seçimlerinde İzmir 2. bölgeden milletvekili seçildi. 25 Mayıs 2023'te milletvekili mazbatasını alarak göreve başladı.38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisine seçildi.

Deniz Yücel, Gönenç Bilgen Yücel ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

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