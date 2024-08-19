CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı çalındı

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının hacklendiğini açıkladı. Yücel, "X" hesabından yaptığı açıklamada kendisinden gönderilen mesaj ve aramaların dikkate alınmamasını istedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı çalındı

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının başka kişilerce ele geçirildiğini duyurdu. Yücel, "WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı çalındı - 1

Yücel'in yaptığı paylaşımda;

"Önemli Duyuru: WhatsApp hesabım maalesef kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmiştir. Hesabımdan size gelen mesajların, aramaların ya da diğer iletişimlerin benden gelmediğini ve güvenli olmadığını bilmenizi isterim. Bu süre zarfında lütfen benden gelen hiçbir mesaja itibar etmeyin, linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Hesabımı geri almak ve güvenliği sağlamak için gerekli adımları atıyorum. Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Eğer acil bir durumda bana ulaşmanız gerekiyorsa, lütfen alternatif iletişim yollarını kullanın." ifadelerine yer verildi. 

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