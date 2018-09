CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz." dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.



Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, dün CHP'nin 95. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Kurucu Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük iki eserimden biridir' dediği ve yeni bir devlet kuran partimizin, Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve bize oy versin, vermesin halkımızın tamamının yaşam biçiminin güvencesi olmaya devam edeceği yönündeki kararlılığımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun ve savaş alanlarında milli mücadelenin tamamlanmasının dün 96. yıl dönümü olduğunu anımsatan Öztrak, Başkomutan Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmetle ve minnetle andı.



Bugün ders başı yapan çocuklara zihin açıklığı dileyen Öztrak, partilerine, resmi okullarda kayıt paralarının devam ettiğine dair şikayetlerin ulaştığını söyledi. Öztrak, iktidarın bu konuda önlem almasını istedi.



"Ekonomide yine aspirin tedavisinin devam ettiğini görüyoruz. Hala ortada milleti rahatlatacak, yangını söndürecek bir program yok." diyen Öztrak, "Enflasyonun rekor kırıp mutfaklarda yangın olmasına rağmen, Para Politikası Kurulu toplantısının her şey yolundaymış gibi yapılmadığına" dikkati çekti.



Millete 24 Haziran öncesi, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şununla bununla nasıl uğraşılır göreceksiniz." denildiğini aktaran Öztrak, "Millet size yetkiyi verdi, enflasyon hortladı, faiz patladı, Türk Lirası'nın değeri serbest düşüşe geçti. Sizden 'tık' yok. Siz, yeni yerli ve milli içeceklerinizi, ejder meyveli smoothieyi, starex meyvesi eşliğinde aloeverayı, liçi meyvesi eşliğinde efulilerinizi yudumlarken millete aspirin yutturmaya devam ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.



"ELİN OĞLU BİZE KAFA TUTABİLİR MİYDİ"



Suriye'de yeniden yükselen ateş ve bunun tetikleyeceği yeni bir göç dalgasıyla artacak ciddi güvenlik sorunlarının olduğuna dikkati çeken Öztrak, şöyle devam etti:



"(Londra'dan, New York'tan borç bulamazsak, Çin'den, Katar'dan alırız.) demeler, aile boyu ziyaretler, el sıkışmalar, şaşaa, debdebe... Bunların bildiği bir tek bu. Sadece konuşuyorlar. 'Dış güçler, şunlar bunlar...' Ekonomiyi gereği gibi tahkim etseydiniz, oyalamacılık, lafçılık, rantçılık yapmak yerine ekonominin bünyesini güçlendirseydiniz, elin oğlu bize böyle kafa tutabilir miydi? 'Dış düşman, dış düşman' diyorsunuz ama yurt içine bir türlü geldiğiniz yok, hep yurt dışındasınız. Bir defacık Türkiye'nin temel meseleleri nedir, nereden ileri geliyor, nasıl çözeceğiz, ehil, uzman insanlarla ciddi bir istişare yaptınız mı? Bu meselelere fikir yordunuz mu? Bundan dolayıdır ki bugün bu sıkıntıları çekiyoruz. Siz beceremiyorsanız, Meclis Başkanı TBMM'yi tatilden çağırsın bu işi birlikte yapalım. Millete dayatılan bu ucube rejimle beraber Türkiye hızla bir çadır devleti, Ortadoğu'nun modası geçmiş, başarısız devletler ligine düşmüş, hanedan devletleri görünümüne bürünüyor. Tek adam rejimi başlayalı daha 2 ay geçti, milletin sırtındaki yükünüz artık taşınamaz hale geldi."



Son dönemde eski AK Partili vekillerin 6'sının rektör yapıldığını, daha öncesinde 6'sının büyükelçi olduğunu hatırlatan Öztrak, liyakatin yok olduğunu savundu.



"TECRÜBELİ UZMANLAR HAVUZA ATILDI"



Bürokrasinin Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle altüst edildiğini, kurumların keyfi biçimde kesilip biçilerek felç edildiğini, kurumsal kültürün sıfırlandığını öne süren Öztrak, pek çok kurumdaki uzmanın tecrübe ve uzmanlık konularıyla alakasız işlerde görevlendirildiğini belirtti.



Faik Öztrak, Kalkınma Bakanlığı kapatılırken 130 civarında tecrübeli uzman ve memurun Devlet Personel Başkanlığı'nda kurulan havuza atıldığını, bunlar arasında 2001 krizini görmüş, bu konularda ciddi mesailer yapmış, doktoralı, yüksek lisans yapmış kişilerin de bulunduğunu söyledi.



TÜİK'in açıkladığı uluslararası göç istatistiklerine göre, 2016'da Türkiye'den yabancı ülkelere göç eden vatandaşların sayısı 69 bin 326 iken bunun 2017'de yüzde 63,5 artışla 113 bin 326 kişiye çıktığına dikkati çeken Öztrak, "Türkiye ve siyaset, gençlerine yeniden umut vermek zorundadır. Gençlerimize umut ise daha çok demokrasi, daha çok hak ve özgürlük, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi ve kimseyi dışlamayan kapsayıcı bir devlet yönetimiyle verilebilir." dedi.



Ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdüğünü hatırlatan Öztrak, bu büyümenin, 24 Haziran seçimleri öncesinde, ekonominin hormonlandığı bir dönemde gerçekleştiğini savundu.



"MECLİS ARAŞTIRMASI VERECEĞİZ"



Öztrak, 24 Haziran seçimlerinde, "polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağının" vaat edildiğini ifade ederek, "Nerede arkadaşlar? 100 günlük eylem planında bunu göremedik. Köprüleri, yolları, kanalları gördük ama çalışanlarımızın özlük haklarına dönük bu düzenlemeyle ilgili herhangi bir açıklama görmedik. Önümüzdeki dönemde mutlaka bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.



Halk Bankası'ndaki yanlış kur olayıyla ilgili bağımsız denetimin gerekli olduğunun altını çizen Öztrak, olayın hafif olmadığını, bununla ilgili bir Meclis Araştırması vereceklerini bildirdi.



Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Halk Bankası'ndan sonra bir başka banka daha siber saldırıya uğradığını açıkladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Bugün dünyanın tüm ülkelerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumlarının bir diğer görevi de bu siber saldırılarla ilgili düzenleyici ve denetleyici çerçeveleri tespit etmek ve güçlendirmektir. Bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, mudilerin güvenle mevduatlarını yatırıp çekebilmeleri bakımından önem taşımaktadır. Bunun da ben Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yerine getirildiğini düşünüyorum" yanıtını verdi.



Ekonomiye ilişkin bir soru üzerine Öztrak, "Makroekonomik dengeleri oluşturacak politika paketini oluşturmak için neyi bekliyorsunuz? Sıkıntı her geçen gün biraz daha artıyor ama dönüp bakıyorsunuz ortada bu sıkıntıyı aşabilecek gerçekçi bir tedbir manzumesi yok, bir program yok" dedi.



"İKTİDAR BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI"



İktidarı bir an önce önlem almaya davet eden Öztrak, ülkenin bir bankacılık kriziyle karşı karşıya kalmaması gerektiğinin altını çizdi.



CHP'nin bir önceki MYK toplantısında, yerel seçimlerde olası AK Parti-MHP ittifakı ile CHP'nin İYİ Parti ile ittifak kurması durumunda yaşanabilecekler üzerinde durulduğuna yönelik iddiaların hatırlatıldığı Öztrak, "CHP ittifak düşünüyor mu?" sorusuna "Hayır. Bu bir görüş değişikliği değil, analiz. Karşı taraf 'Biz seçime giderken ittifak yapacağız' diyor. Tabii o da sıkıntılı, nasıl ittifak yapacaksınız? Yasalarda artık ittifak yok ki. Bu seçimde millet kendine en iyi hizmet edecek olan adayı seçecek. Burada adeta cephe oluşturulmak suretiyle ve bizi de buna zorlamak suretiyle milletin iradesine ipotek konmak isteniyor" cevabını verdi.



"AK Parti-MHP ittifakında CHP'nin 8 ili kaybedeceğine" yönelik iddiaların sorulduğu Öztrak, böyle bir şeyin olmadığını belirtti.



"KILIÇDAROĞLU, MÜSİAD ÜYELERİYLE GÖRÜŞECEK"



"Eski CHP Genel Başkanlarından Deniz Baykal'ın açıklamalarını ve 'iç hesaplaşma artık bitmeli' çağrısını nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Faik Öztrak, "CHP şu anda önümüzdeki dönemdeki mahalli idare seçimlerine kilitlenmiştir. İçimizde sürekli bir kavga varmış izlenimi verilmeye çalışılmaktadır, kavga yoktur. El ele tutuşuyoruz, mahalli idare seçimlerinde en doğru adaylarla, en iyi sonucu almak için yürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu seçim ucube tek adam parti devleti rejimine dur diyeceğimiz, kontrol altına alabileceğimiz son seçimdir. Bundan sonrası çok daha zor olacaktır." ifadelerini kullandı.



"Kılıçdaroğlu'nun yarınki İstanbul programının" sorulduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, MÜSİAD'la bir görüşmenin olacağını, bir organize sanayi bölgesi ziyaretinin yapılacağını kaydetti.